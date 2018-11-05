دون نت .. يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر yalla shoot
الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:46 م
دون نت .. يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر yalla shoot
في السابعة مساءً على ملعب بتروسبورت، يستدرج فريق الزمالك، نظيره حرس الحدود في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يسعى الفريق الأبيض لمواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الجدول في ظل غياب الأهلي للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، وتعثر المنافسين.
ويسعى السويسري كريستيان جروس المدير الفني للقلعة البيضاء، إلى تحقيق عدة أهداف أمام حرس الحدود نرصدها في السطور التالية:
دون نت .. يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر yalla shoot
مواصلة الانتصارات
يأمل جروس في قيادة الفريق الأبيض لتحقيق الانتصار الثالث على التوالى، على حساب حرس الحدود خلال موقعة الليلة، حيث يشكل أى تعثر للفريق الأبيض تهديد على بقاء السويسري مع نادي الزمالك، خاصة مع وجود خلافات مع مجلس إدارة الزمالك بسبب القائمة الأفريقية والميركاتو الشتوي.
دون نت .. يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر yalla shoot
كان الفوز الأخير للفريق الأبيض في مسابقة الدوري، في الجولة الماضية على حساب وادي دجلة برباعية مقابل هدفين.
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