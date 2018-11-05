"الحجار" ونهال نبيل مع "الشاروني" وتراث "عبدالغفار" في "الموسيقى العربية" الأربعاء

تتواصل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ 27، حيث يقام فى الثامنة مساء الأربعاء 7 نوفمبر حفل من فاصلين علي المسرح الكبير بمصاحبة الاوركسترا بقيادة المايسترو عماد الشاروني الذي يقدم خلاله فقرة موسيقية تتضمن مجموعة من اشهر الاعمال الموسيقية التي أعاد الشارونى صياغتها برؤية فنية جديدة.

كما تشدو المطربة نهال نبيل بباقة مختارة من اغاني التراث، اما الفاصل الثاني يحييه النجم علي الحجار ويشدوا بأجمل ألاغاني لكبار الملحنين الذين تعاونوا معه بالإضافة للعديد من اغانى الطرب الأصيل.

وعلي مسرح معهد الموسيقي العربية يقدم مطرب الأوبرا خالد عبد الغفار حفل غنائي بمصاحبة الفرقة الموسيقية يشدو خلالها بباقة مختارة من أروع أعمال التراث بالإضافة الي مجموعة متنوعة من موسيقي أشهر الالحان التى يعزفها علي آلة العود .