مليشيات الحوثي تهرب من "دمت" في محافظة إب ومديرياتها بعد تقدم قوات الشرعية

كشفت وسائل إعلام سعودية بأن مليشيات الحوثي هربت من مدينة دمت في محافظة إب ومديريات ومناطق جبن ومريس وغيرها بعد تقدم قوات الشرعية في الجبهات.

وكانت قوات الجيش الوطني اليمني في محافظة حجة وبمساندة من قوات التحالف العربي اليوم الإثنين، قد حققت تقدماً ميدانياً نوعياً باستعادة السيطرة على أجزاء واسعة من مديرية حرض.

وقالت مصادر ميدانية، إن قوات الجيش حررت مناطق مورية، والقفل وصولاً إلى مثلث عاهم، إضافةً إلى مناطق التنابكة، والقوابعة، والسوالمة، والمشايبة، والتباب السود وعدد من المواقع الاستراتيجية في حرض، وفق موقع "سبتمبر نت" اليوم الإثنين.