ضبط شخص وبحوزته 219 قطعة فرعونية مقلدة بقصد النصب على المواطنين

تمكن رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثالث النقل العام والقوة المرافقة، من ضبط المدعو "ا. ح. م"، سن 48، ومقيم دائرة قسم شرطة المرج - القاهرة أثناء تواجده بموقف أتوبيس المنيب للنقل العام دائرة قسم شرطة الجيزة وبحيازته كيس بلاستيك بداخله عدد 219 قطعة معدنية صفراء اللون منقوش عليها علامات فرعونية.

وبتطوير مناقشة المذكور أقر بعدم أثرية المضبوطات وأنه قام بشرائها من أحد الأشخاص يدعى "م. ح"، مقيم مركز شرطة مطاي المنيا ولا يعلم باقي بياناته بقصد ترويجها على أنها عملات أثرية.

وبالعرض على اللواء مصطفــى الرزاز مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة.