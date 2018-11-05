عاجل لايف الآن | مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الاثنين 5-11-2018 رابط لايف ماتش الزمالك وحرس الحدود اونلاين
الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:42 معمرو عادل
عاجل لايف الآن | مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الاثنين 5-11-2018 رابط لايف ماتش الزمالك وحرس الحدود اونلاين
كشف بهاء مجدي، الظهير الأيسر للزمالك، طبيعة الإصابة التي تعرض لها في مباراة وادي دجلة، التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدفين بالجولة الـ12 من الدوري يوم الخميس الماضي.
وقال مجدي، في تصريحات صحية نقلها مراسل يلا كورة اليوم الأحد، أن الفحوصات الطبية والآشعة أثبتت إصابته بجذع في الرباط الداخلي للركبة، وتأكد غيابه لمدة 10 أيام عن المشاركة مع الزمالك.
عاجل لايف الآن | مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الاثنين 5-11-2018 رابط لايف ماتش الزمالك وحرس الحدود اونلاين
وأضاف أنه يخضع لبرنامج علاجي من أجل التماثل للشفاء من الإصابة، على أن يعود للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.
وكان لاعب الإسماعيلي السابق تعرض للإصابة في مباراة وادي دجلة، ولم يتمكن من استكمال المباراة بعد خروجه في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.
عاجل لايف الآن | مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الاثنين 5-11-2018 رابط لايف ماتش الزمالك وحرس الحدود اونلاين
ومن المقرر أن يشارك أحمد أبو الفتوح، الظهير الأيسر الشاب بالفريق، في مباراة حرس الحدود المقرر لها غدًا الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ13 من المسابقة.
جدير بالذكر أن الزمالك يحتل صدارة الدوري بـ20 نقطة محافظا على سجله خاليًا من الهزائم في آخر خمس جولات من المسابقة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في لقاء وحيد.
عاجل لايف الآن | مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الاثنين 5-11-2018 رابط لايف ماتش الزمالك وحرس الحدود اونلاين
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