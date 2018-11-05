ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

محمد يوسف يحضر مباراة أهلي ٢٠٠٠ أمام دجلة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:40 م
محمد يوسف يحضر مباراة أهلي ٢٠٠٠ أمام دجلة
طباعة
علي نبوي
 
حرص محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حضور مباراة فريق الناشئين — مواليد ٢٠٠٠، أمام وادي دجلة.

وظهر يوسف وهو يتابع المباراة في ملعب مدينة نصر، إلى جانب فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين، وإكرامي الشحات، المشرف على حراس المرمى بالقطاع، ومدحت طه إسماعيل، مدرب فريق — مواليد ١٩٩٩.

وقال مبروك، إن يوسف تواجد في المباراة بشكل عادي، من أجل الاطمئنان على مستوى لاعبي القطاع بالنادي.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
هيديرسفيلد تاون
-
x
22:00
-
فولهام
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
-
x
19:00
-
حرس الحدود
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/5/2018 6:00:01 PM