محمد يوسف يحضر مباراة أهلي ٢٠٠٠ أمام دجلة

حرص محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حضور مباراة فريق الناشئين — مواليد ٢٠٠٠، أمام وادي دجلة.





وظهر يوسف وهو يتابع المباراة في ملعب مدينة نصر، إلى جانب فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين، وإكرامي الشحات، المشرف على حراس المرمى بالقطاع، ومدحت طه إسماعيل، مدرب فريق — مواليد ١٩٩٩.





وقال مبروك، إن يوسف تواجد في المباراة بشكل عادي، من أجل الاطمئنان على مستوى لاعبي القطاع بالنادي.



