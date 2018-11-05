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محافظ كفر الشيخ: حملات مشتركة ومفاجئة لمواجهة محتكري الأرز

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:40 م
محافظ كفر الشيخ: حملات مشتركة ومفاجئة لمواجهة محتكري الأرز
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سمر بسيونى
 
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إنه سيتم القيام بحملات مفاجئة لمواجهة محتكرى الأرز الشعير، بالتنسيق مع اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، ومديرية ومباحث التموين، للرقابة والمرور على مخازن ومضارب الأرر.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم ضبط المخالفين والمحتركين، ليتم تنظيم هذه الحملات بصفة دورية، لضبط المخالفين ومنع إحتكار السلع الغذائية، وضبط الأسعار في الأسوق، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.
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