محافظ كفر الشيخ: حملات مشتركة ومفاجئة لمواجهة محتكري الأرز

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إنه سيتم القيام بحملات مفاجئة لمواجهة محتكرى الأرز الشعير، بالتنسيق مع اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، ومديرية ومباحث التموين، للرقابة والمرور على مخازن ومضارب الأرر.



