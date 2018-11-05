صدى- السعودية | احتجاز شخص داخل المركبة أثناء العبور في مجرى سيل في القنفذة
الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:37 م
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باشر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، احتجاز شخص داخل المركبة أثناء العبور في مجرى سيل بمحافظة القنفذة – سبت الجارة.
وأكد المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، إن تم إخراجه وهو الأن بصحة جيدة.
ويذكر أن المملكة تشهد استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح مثير للأتربة والغبار على معظم المناطق.
المصدر: صحيفة صدى
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