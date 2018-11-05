تحديث مستمر بدون تقطيع .. بث مباشر ماتش الزمالك وحرس الحدود مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود | الحرس ضد الزمالك HD

اختتمت منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز، بتصدر الزمالك لجدول ترتيب المسابقة، في ظل تأجيل المباراة الثامنة للأهلي أمام نجوم إف سي.





ومن المقرر انطلاق مباريات الأسبوع الـ13 من المسابقة غدا الاثنين، حيث يفتتح الزمالك تلك الجولة بمواجهة حرس الحدود في تمام الساعة السابعة مساءً.

تحديث مستمر بدون تقطيع .. بث مباشر ماتش الزمالك وحرس الحدود مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود | الحرس ضد الزمالك HD

ونستعرض في التقرير التالي نتائج الجولة الماضية التي شهدت ثماني مباريات:





- حرس الحدود والمقاولون العرب:





انتهت مباراة حرس الحدود والمقاولون العرب على ملعب ستاد المكس بالتعادل السلبي بين الفريقين، في مستهل مباريات الجولة الـ12 يوم الخميس الماضي.

تحديث مستمر بدون تقطيع .. بث مباشر ماتش الزمالك وحرس الحدود مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود | الحرس ضد الزمالك HD

وتقاسم متذيلي الدوري نقاط المباراة الأولى لعماد النحاس كمدرب لذئاب الجبل خلفًا لعلاء نبيل، ليبقى المقاولون في المركز الأخير بـ8 نقاط من 10 مباريات خلف الحرس (9 نقاط من 12 مباراة).