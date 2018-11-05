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ضبط شخص مطلوب التنفيذ عليه في 11 قضية تبديد في القليوبية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:29 م
ضبط شخص مطلوب التنفيذ عليه في 11 قضية تبديد في القليوبية
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هبة عبد الحفيظ
 

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان النقل العام، من ضبط المدعو "م. م. م" سن 53، بنوع الاشتباه أثناء تواجده بموقف أتوبيسات مسطرد للنقل العام – دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة – القليوبية.

 

وبالكشف عنه تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في عدد 11 قضية ( تبديد ) بمدد حبس مختلفة تتراوح ما بين ( شهر حتى 3 سنوات ) آخرهم قضية جنح مركز شرطة قليوب " تبديد " بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 300 جنية حضوري.

 

وبالعرض على اللواء مصطفــى الرزاز مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

 

وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة.

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