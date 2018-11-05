حفيد نيلسون مانديلا: نحن كمجتمع عربي وإفريقي لدينا الكثير لنفخر به

قال زندوا مانديلا، حفيد الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، إن مصر تمثل المستقبل الذي ترغب فيه القارة الإفريقية، متقدمًا بتوصية فيما يتعلق باستمرار رعاية الشباب واستمرار التقرب منهم حتى نستطيع تحقيق الكثير.



وأشاد "مانديلا"، خلال كلمته على هامش فاعليات الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الإفريقية، اليوم الثلاثاء، بالفيديو الذي عرض عن جده خلال الجلسة، مؤكدًا أنه مؤثر للغاية وقد يصعب رؤيته، ويحتوى على رسالة ملهمة للغاية فنحن كمجتمع عربي وإفريقي لدينا الكثير لنفخر به، فلدينا قادة عظماء وأيقونات ينبغي ألا ننساهم أبدًا، وأن يتم الاحتفال بهم على المستوى العالمي بحيث لاننسى جذورهم، ومن المهم أن نقر بأن هؤلاء القادة ينتمون للمجتمع الإفريقي والعربي، فهم عاشوا كقادة وزعماء فينا جميعًا.



وشدد، على أن جميع الحاضرين بالمنتدي لديهم مستقبل باهر أمامهم، ولديهم الكثير ليقوموا به.



وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، أول أمس السبت، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.

