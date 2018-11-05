عبد الوهاب يسري.. قصة عشق "السيسي" لأحد منظمي منتدى شباب العالم

رحل بجسده، ولكن تظل روحه ترفرف في أنحاء منتدى شباب العالم في نسخته الثانية بمدينة شرم الشيخ، كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجه بإطلاق اسمه على أحد المنشآت، إنه عبد الوهاب يسري أحد طلاب برنامج الأكاديمية الرئاسية لتأهيل الشباب للقيادة والذي توفى قبل بدء المنتدى.

وانطلق منتدى شباب العالم 2018، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة ما يقرب من 5 آلاف شاب وفتاة من خلال جلسات نقاشية بالإضافة إلى حفلتي الافتتاح والختام، وورش العمل التي تسبق عقد المنتدى.

عبد الوهاب يسري

تخرج عبد الوهاب يسري في كلية التجارة، جامعة المنصورة عام 2009، وكان ضمن شباب الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لإعداد الشباب للقيادة، ومنذ اللحظات الأولى، أثبت طموحه وشغفه بالعمل الجماعي.

عمل عبد الوهاب محاسبا في العاصمة الإدارية الجديدة، وحرص على المشاركة في مؤتمرات الشباب التي نظمت خلال الأشهر الماضية، واستمرت جهوده وتفانيه ومشاركته لإعداد الترتيبات والاستعدادات لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

تكريم السيسي لاسمه

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام حفل منتدى شباب العالم الأول اسم الراحل عبد الوهاب يسري، الذي شارك في تنظيم منتدى شباب العالم لكن توفي قبل افتتاحه وتسلمت والدة الشاب تكريم الرئيس نيابة عن نجلها الراحل خلال حفل اختتام منتدى شباب العالم.

مصافحة والدته

صافح الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدة الراحل عبد الوهاب يسري، عضو البرنامج الرئاسي، موجهًا لها التحية، في مشهد تأثر به الحاضرون لفعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم.

إطلاق اسمه على أحد المنشآت

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم إطلاق اسم عبدالوهاب يسري على أحد المنشآت تكريما له وعرفانًا بجهوده.

صورته تزيين قاعة المنتدى

وفي مشهد إنساني، وضع منظمو منتدى شباب العالم، صورة للراحل عبد الوهاب يسري، عضو البرنامج الرئاسي للشباب، أمام القاعة الرئيسية للمنتدى قبيل افتتاحه.

وكتب المنظمون على صورة الراحل؛ "إذا كان شعارنا الكنز في الرحلة، فعبد الوهاب هو الكنز والرحلة".