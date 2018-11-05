مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود مباشر كورة اون لاين .. HD ماتش لايف الزمالك الان | كورة لايف | يلا شوت

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قال هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاتحاد الكرة، لا يعني خصم نقاط من الزمالك حال عدم سداد مستحقات اللاعبين قبل 15 نوفمبر.





وقال زادة في تصريحات إذاعية لبرنامج "الفجر الرياضي" عبر إذاعة "ميجا اف ام"، إن الزمالك يستحق عليه أقساط شهرية يتوجب عليه دفعها للاعبين، حسب تسويات الفيفا لمستحقات اللاعبين.





وأضاف: "لدينا جلسة مع مسؤولين في الفيفا يوم 15 نوفمبر الجاري، لإطلاعهم على تفاصيل الوضع في النادي بعد الحجز على أرصدة الزمالك مرة أخرى".





وأردف: "وفقا للائحة القديمة في قضية موندومو وأجوجو يتوجب على اللاعبين إخطار الفيفا بتسليمه مستحقات اللاعبين ليتخذ الفيفا قراره، وهو عكس اللائحة الجديدة حيث يتخذ الفيفا خطواته التصعيدية دون الانتظار لتقديم أي شكاوى من اللاعبين".

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واستحق أجوجو الحصول على 700 ألف يورو، بعدما بدأ الأمر بمطالبته الحصول على سنوات عقده بالكامل وقيمتها 3.5 مليون يورو، أما أليكسيس موندومو فيحق له الحصول على 950 ألف دولار، بعدما طالب في البداية بـ2.5 مليون دولار.