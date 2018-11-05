عاجل الآن HD .. مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث حي لايف HD
الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:33 م
عاجل الآن HD .. مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث حي لايف HD
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري جروس عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراته مساء اليوم أمام حرس الحدود في الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري.
عاجل الآن HD .. مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث حي لايف HD
جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى : محمود جنش.
خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز.
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن ومحمود كهربا.
خط الهجوم: كاسونجو.
عاجل الآن HD .. مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث حي لايف HD
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