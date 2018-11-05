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إيران تتهم إسرائيل بشن هجوم إلكتروني فاشل

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:31 م
إيران تتهم إسرائيل بشن هجوم إلكتروني فاشل
روحاني
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وكالات
 

اتهمت إيران إسرائيل، اليوم الإثنين، بشن هجوم إلكتروني فاشل على أنظمة اتصالاتها.


وقال وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، على "تويتر"، إن إسرائيل التي لديها "تاريخ طويل في اللجوء إلى الهجمات الإلكترونية بما فيها استخدام فيروس ستاكس نت، حاولت من جديد ضرب البنى التحتية للاتصالات في إيران".

 

ويُعتقد أن إسرائيل والولايات المتحدة كانتا وراء فيروس "ستاكس نت"، الذي اكتُشِف في 2010 وتسبب في الإضرار بمنشآت نووية في إيران.

 

وقال جهرمي، إن "فرقاً فنية ومن خلال تحليها بالوعي واليقظة أحبطت هذه المحاولات"، مضيفاً "سنتابع هذا العمل العدائي لدى الأوساط الدولية".

 

وبدوره، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات حميد فتاحي، أن الفرق الفنية أحبطت عدة محاولات لاختراق أنظمة الاتصالات في إيران في وقت مبكر اليوم الإثنين.

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