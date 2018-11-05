غدًا.. أمسية مصرية لبنانية من زمن الفن الجميل في "الموسيقى العربية" (صور)

عشاق الطرب الأصيل من رواد مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية السابع والعشرون على موعد مع أمسية فنية من الطراز الفريد، وذلك فى الثامنة مساء الثلاثاء 6 نوفمبر، بالمسرح الكبير لدار الأوبرا، تحمل عنوان (الزمان الجميل)، وتتضمن فاصلين؛ الأول يضم باقة من أروع أغانى وألحان عمالقة الفن اللبناني تتغنى بها لأول مره فى المهرجان الفنانة اللبنانية كارلا رميا بمشاركة عازف الكمان أندريه سويد بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أندريا الحاج.

أما الفاصل الثانى فيحييه النجم مدحت صالح، بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى حيث يشدو بمجموعه من أجمل أغانيه الخاصة بالإضافة للعديد من أغانى الزمان الجميل ويسبقه فقرة غنائية للموهبة الشابة فرح الموجي .

وعلي مسرح معهد الموسيقى العربية تقدم فرقة كروماتكس للموسيقي و الغناء حفلا بقيادة المايسترو احمد يسري يتضمن مجموعة متنوعة من اشهر الأغاني التراثية والمعاصرة.

وعلى الجانب الأخر وبالمسرح الصغير يختتم مؤتمر الموسيقى العربية جلساته فتعقد الجلسة الأولى فى العاشرة صباحا ومحورها بعنوان(تجارب أداء الموسيقى العربية بين الواقع العربى والعالمى ) ومقررها الأب د.يوسف طنوس "لبنان".

وفى الثانية عشر والنصف تعقد الجلسة الثانية ومحورها عن دور (النقد فى تشكيل واقع الموسيقى العربية عربيا وعالميا) ومقررها د.زين نصار.

ثم يتم ألقاء توصيات مؤتمر الموسيقى العربية لهذا العام.