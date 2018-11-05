كورة HD اون لاين | مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود لايف بث مباشر بدون تقطيع | لايف اون لاين بث مباشر الزمالك الآن
الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:27 م
كورة HD اون لاين | مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود لايف بث مباشر بدون تقطيع | لايف اون لاين بث مباشر الزمالك الآن
تعثر نادي إنبي أمام فريق حرس الحدود خلال المباراة التي جمعت بينهما بالجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي.
وبحث إنبي عن تسجيل هدف الفوز من أجل الاقتراب من أندية المربع الذهبي في الدوري، لكن خط هجومه لم يستطع تجاوز دفاع الحدود.
كورة HD اون لاين | مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود لايف بث مباشر بدون تقطيع | لايف اون لاين بث مباشر الزمالك الآن
وأصبح رصيد إنبي 10 نقاط ليحتل المركز العاشر خلف المصري بفارق الأهداف، مع وجود مباراتين مؤجلتين للفريق البورسعيدي.
بينما ارتفع رصيد حرس الحدود إلى النقطة السابعة ليتواجد في المرتبة 16 بجدول الترتيب، بفارق الأهداف خلف المقاولون العرب.
كورة HD اون لاين | مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود لايف بث مباشر بدون تقطيع | لايف اون لاين بث مباشر الزمالك الآن
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