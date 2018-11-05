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إليسا تلتقط صورة بجانب هذا اللاعب العالمي.. فما السبب؟!

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:26 م
إليسا تلتقط صورة بجانب هذا اللاعب العالمي.. فما السبب؟!
إليسا
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الفجر الفني
 

نشرت المطربة اللبنانية إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، صورة جمعتها مع لاعب كرة القدم سيسك فابريجاس وزوجته دانييلا سمعان في العاصمة البريطانية لندن.

 

 

وعلقت إليسا على الصورة، قائلة: "في لندن مع سيسك فابريجاس، ودانييلا سمعان"، كما نشرت صورة أخرى لها في المدرجات وهي تشجع فابريجاس، بحسب موقع "هن".

 

إليسا تلتقط صورة بجانب هذا اللاعب العالمي.. فما السبب؟!
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