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طرق علاج الاكتئاب في الشتاء

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:26 م
طرق علاج الاكتئاب في الشتاء
صورة تعبيرية
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في الشتاء نتعرض للاكتئاب بسبب المكوث في المنزل لفترات طويلة وعدم الخروج في الجو البارد، والنوم مبكرا والكسل الذي يتملك منا، ولكن يمكن أن نتغاضى كل كل هذا في الشتاء ونعالج الاكتئاب التي يلحق بنا بهذه الطرق:-

1 – الخروج للأماكن المفتوحة وعدم الأستسلام للكسل والنوم
2 – الحرص علي التعرض لأشاعة الشمس حتي لو كان ظهورها وقته قليل حتى لا يحرم الفرد من فيتامين د
3 – أعمل بأستمرار علي تهوية غرفتك وفتح النوافذ فهذا يجدد الهواء ويبعث الطاقة الإيجابية في المكان
4 – تكلم مع من ترتاح له فالكلام والفضفضة بأستمرار تفرغ المخزون الداخلي من ضيق وقلق وحيره والتي تحدث بفعل مواقف الحياة اليومية .
5 – أتبع نظام غذائي صحي بالشعور بالصحة واللياقة البدانية وممارسة الرياضة يجعلك تُقبل علي الحياة نشاط وحيوية .
6 – أبعد كل ما هو سلبي من كلام وأغاني حزية وأشخاص محبطين فذلك تعزز الحزن واليأس والأكتأب بداخلك .
7 – إنخرط في الأنشطة الاجتماعية، خاصة الخيرية والتطوعية منها، فهي تولد شعوراً بالإنجاز والسعادة وتعزز شعورك بالرضا والإيجابية .
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