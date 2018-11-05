ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عاجل.. السيسي يكرم نجل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:27 م
عاجل.. السيسي يكرم نجل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
الرئيس عبد الفتاح السيسي
طباعة
رقية جمال
 
كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي، نجل الشيخ زايد بن سطان آل نهيان، على هامش فاعليات الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الإفريقية.

وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، أول أمس السبت، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.
المزيد عن: منتدى العالم توك شو الرئيس عبد الفتاح السيسي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
هيديرسفيلد تاون
-
x
22:00
-
فولهام
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
-
x
19:00
-
حرس الحدود
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/5/2018 6:10:00 PM