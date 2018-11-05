عاجل.. السيسي يكرم نجل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي، نجل الشيخ زايد بن سطان آل نهيان، على هامش فاعليات الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الإفريقية.



وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، أول أمس السبت، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.

