الاسطورة بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم - (الدوري المصري) | يلا شوت | كورة جول | بي ان سبورت









تنطلق فى السابعة مساء اليوم الاثنين الموافق 5 / 11 / 2018 مباراة الزمالك وحرس الحدود على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الأسبوع الـ 13 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز .





الزمالك يبحث عن مواصلة الصدارة

مباراة الزمالك وحرس الحدود تشهد بحث المارد الأبيض عن مواصلة مسيرة الانتصارات بالدورى بعد الفوز الأخير على وادى دجلة برباعية ليحافظ على صدارة المسابقة خاصة بعد تعادل الإنتاج الحربى الأخير مع سموحة ليبتعد نسبيا عن المنافسة حيث يحتل الأبيض المركز الأول بالوقت الحالى بعد خوض 9 مباريات برصيد 20 نقطة.

الاسطورة بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم - (الدوري المصري) | يلا شوت | كورة جول | بي ان سبورت





قبل مباراة الزمالك وحرس الحدود حرص السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للأبيض على عقد جلسات مستمرة مع لاعبيه مطالبا بضرورة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للابتعاد بالصدارة لحين عودة الغريم التقليدى النادى الأهلى لخوض مبارياته وانتظار تعثره فى أى مواجهة حيث فى حالة فوزه بجميع مؤجلاته سيتساوى مع الأبيض فى عدد النقاط لكن شريطة فوز الزمالك بجميع مبارياته دون تعادل أو خسارة .





واستغل جروس تدريبات الزمالك الأخيرة لعلاج السلبيات والأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال مباراة دجلة السابقة خاصة إهدار الفرص السهلة حيث قام الخواجة بتدريب المهاجمين بشكل خاص على ضرورة استغلال الفرص.









الزمالك يعانى من غيابات أمام الحرس

مباراة الزمالك وحرس الحدود ستشهد بعض الغيابات فى صفوف الأبيض أبرزها بهاء مجدى المصاب بجذع فى الرباط الداخلى للركبة وطارق حامد لمعاناته من إجهاد بالإضافة إلى محمد عبد الغنى للإيقاف بعد تعرضه للطرد أمام دجلة، فيما يعود للتشكيلة البيضاء الليلة الحارس محمود جنش ومحمود حمدى الونش بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة.

الاسطورة بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم - (الدوري المصري) | يلا شوت | كورة جول | بي ان سبورت





تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مباراة حرس الحدود بتشكيل مكون من محمود جنش فى حراسة المرمى وأحمد أبو الفتوح ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش وحمدى النقاز وفرجانى ساسى ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وإبراهيم حسن ومحمود كهربا وكاسونجو .





حرس الحدود يسعى لتصحيح الأوضاع

على الجانب الآخر ، يخوض فريق حرس الحدود مباراة الزمالك أملا فى تصحيح الأوضاع بعد احتلاله المركز الـ 17 بجدول ترتيب الدورى برصيد 9 نقاط جمعها من 11 مباراة .





مباراة الزمالك وحرس الحدود ستشهد تطلع طارق العشرى المدير الفنى للفريق العسكرى لتحقيق الفوز للابتعاد عن منطقة الخطر بجدول الدورى وطالب لاعبيه خلال الساعات الأخيرة بمواصلة تقديم عروض جيدة داخل المستطيل الأخضر خاصة أن الفريق لم يتعرض للخسارة خلال آخر 3 مباريات .

الاسطورة بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم - (الدوري المصري) | يلا شوت | كورة جول | بي ان سبورت









أحمد عبد الظاهر يغيب عن حرس الحدود

ويغيب عن صفوف حرس الحدود أمام الزمالك المهاجم أحمد عبد الظاهر لإصابته بقطع فى الرباط الصليبى ويعد التشكيل الأقرب للفريق العسكرى مكون من أحمد السعدانى فى حراسة المرمى محمد عبد الفتاح وخالد سامى وعبد الله جمعة ومصطفى جمال وعمر سعد وإبراهيم عبد الخالق وإمام عاشور وأحمد الشيخ وحمادة ناصر وإيدو موسيس.









القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود

تذاع مباراة الزمالك و حرس الحدود عبر فضائية أون سبورت فى تمام الساعة السابعة مساءا ويسبق اللقاء إقامة استوديو تحليلى يضم نخبة من رموز الكرة المصرية للحديث عن أجواء المباراة ونقاط القوة والضعف بكل فريق .

الاسطورة بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم - (الدوري المصري) | يلا شوت | كورة جول | بي ان سبورت