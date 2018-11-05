مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود مباشر كورة اون لاين .. HD مباراة الزمالك وحرس الحدود | كورة لايف | يلا شوت
الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 04:05 معمرو عادل
مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود مباشر كورة اون لاين .. HD مباراة الزمالك وحرس الحدود | كورة لايف | يلا شوت
الغيابات والتشكيل المتوقع لحرس الحدود
لن يغيب عن فريق حرس الحدود أي لاعب للإصابة أو للإيقاف، وسيدفع المدرب طارق العشري بالثنائي عبد الله جمعة ومحمد عبد الفتاح في خط الدفاع، وسيواصل الاعتماد على حمادة ناصر لقيادة خط الهجوم .
لن يغير المدرب صاحب الـ47 عامًا طريقته المعتاد عليها منذ انطلاقة الموسم ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالآتي :
التشكيل | 4-3-2-1
أحمد السعدني
عمر سعد - عبد الله جمعة - محمد عبد الفتاح - محمد الشبيني
مصطفى جمال - خالد سامي - بوزاس فاسيليوس
بامبا ليسيان - إيدو موسيس
حمادة نصر
مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود مباشر كورة اون لاين .. HD مباراة الزمالك وحرس الحدود | كورة لايف | يلا شوت
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