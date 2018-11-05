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محمد سراج يكشف تفاصيل ألبومه الجديد

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 04:02 م
محمد سراج يكشف تفاصيل ألبومه الجديد
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الفجر الفني
 
أكد الفنان محمد سراج في تصريح لصدى البلد أنه انتهى من تسجيل جميع الأغاني، المقرر تقديمها في الألبوم الجديد "بينا تحدي".

وأشار "سراج" الى أن "ألبوم "بينا تحدي" يتكون من 13 أغنية، فالألبوم بأكمله من ألحانه ما عدا أغنية واحدة من تأليف شريف بدر.. وتعاون مع المؤلف أمير طعيمة ومحمد محسن وروكا والتوزيع محمد شفيق وكريم أسامة وتميم وتومة وإسلام زكي وأحمد عبد السلام ومن المقرر إصداره الفترة المقبلة".

يذكر أن سراج يقدم برنامج "الغنا رايح جاى" على راديو "هيتس"، يومى الأحد والاثنين من كل أسبوع فى الساعة السادسة مساء ولمدة ساعتين، ويشاركه فى تقديم البرنامج المذيعة مى حافظ.
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