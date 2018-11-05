بث مباشر | مباراة ElZamalek اليوم | الدوري المصري | شاهد الزمالك وحرس الحدود HD | يلا شوت | ON SPORT live | كورة ستار hd





أعاد المدير الفني السويسرى لفريق الزمالك "جروس"، محمود جنش حارس الفريق لحراسة مرمى الفريق الليلة أمام حرس الحدود، فى المباراة المقرر لها مساء اليوم على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ13 بالدورى الممتاز.





بث مباشر | مباراة ElZamalek اليوم | الدوري المصري | شاهد الزمالك وحرس الحدود HD | يلا شوت | ON SPORT live | كورة ستار hd





وغاب جنش عن حراسة مرمى الزمالك فى المباراة الماضية أمام وادى دجلة نظرا لإصابته وحرس عماد السيد مرمى الأبيض فى المباراة التى انتهت لصالح أبناء ميت عقبة، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى الجولة الـ12 بالدورى الممتاز.





بث مباشر | مباراة ElZamalek اليوم | الدوري المصري | شاهد الزمالك وحرس الحدود HD | يلا شوت | ON SPORT live | كورة ستار hd





وضم جروس جنش لمعسكر الزمالك المقام حاليا استعدادا لخوض المباراة مساء اليوم، كما استقر على الدفع به فى التشكيل الأساسى.





بث مباشر | مباراة ElZamalek اليوم | الدوري المصري | شاهد الزمالك وحرس الحدود HD | يلا شوت | ON SPORT live | كورة ستار hd





يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 20 نقطة، حققها من الفوز فى 6 مباريات والتعادل فى مباراتين والهزيمة فى مباراة وحيدة، سجل خلالها 20 هدفًا وسكنت شباكه 7 أهداف ومتبقى له 3 مباريات مؤجلة، فيما يحتل فريق حرس الحدود المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 9 نقاط حققهم من الفوز فى مباراة والتعادل فى 6 والهزيمة فى 5 مباريات، سجل خلالهم 7 أهداف وسكنت شباكه 15 هدفًا.





بث مباشر | مباراة ElZamalek اليوم | الدوري المصري | شاهد الزمالك وحرس الحدود HD | يلا شوت | ON SPORT live | كورة ستار hd





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت.





بث مباشر | مباراة ElZamalek اليوم | الدوري المصري | شاهد الزمالك وحرس الحدود HD | يلا شوت | ON SPORT live | كورة ستار hd