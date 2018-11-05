خرائط أبل تحصل على تحديث جديد.. اكتشف مزاياه

دعمت شركة أبل خدمة الخرائط التابعة لها بخرائط داخلية مفصلة لأكثر من 20 مركز تسوق ومطارا عبر الولايات المتحدة والدنمارك وسنغافورة وهونج كونج وكندا، وفقًا لموقع Phonearena الهندي,





وبفضل المزايا الجديدة سيتمكن المستخدمون من تكبير واستكشاف تصميمات هذه الأماكن، كما سيتم عرض المطاعم والمحلات التجارية وأماكن الوجبات السريعة داخل المراكز التجارية، فضلاً عن مناطق الخدمة مثل دورات المياه والمصاعد والسلالم.





في المطارات، ستتمكن من رؤية المحطات الطرفية وبوابات الصعود وأماكن تسجيل الوصول، والتي هي بالتأكيد وظيفة مفيدة للغاية والتي من المحتمل أن توفر عليك الكثير من المشاكل أثناء الرحلة المقبلة.



