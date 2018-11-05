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خرائط أبل تحصل على تحديث جديد.. اكتشف مزاياه

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 04:02 م
خرائط أبل تحصل على تحديث جديد.. اكتشف مزاياه
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دعمت شركة أبل خدمة الخرائط التابعة لها بخرائط داخلية مفصلة لأكثر من 20 مركز تسوق ومطارا عبر الولايات المتحدة والدنمارك وسنغافورة وهونج كونج وكندا، وفقًا لموقع Phonearena الهندي,

وبفضل المزايا الجديدة سيتمكن المستخدمون من تكبير واستكشاف تصميمات هذه الأماكن، كما سيتم عرض المطاعم والمحلات التجارية وأماكن الوجبات السريعة داخل المراكز التجارية، فضلاً عن مناطق الخدمة مثل دورات المياه والمصاعد والسلالم.

في المطارات، ستتمكن من رؤية المحطات الطرفية وبوابات الصعود وأماكن تسجيل الوصول، والتي هي بالتأكيد وظيفة مفيدة للغاية والتي من المحتمل أن توفر عليك الكثير من المشاكل أثناء الرحلة المقبلة.

يتزايد الحجم الإجمالي لمراكز التسوق المعتمدة والمطارات، ويمكن التحقق منها عبر موقع أبل، فهي تضم كمبرلاند مول في أتلانتا بجورجيا ونورث بوينت مول في ألفاريتا بجورجيا ومول IFC في هونج كونج و تايمز سكوير في هونج كونج، بالإضافة إلى مطار كوبنهاجن في الدنمارك.
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