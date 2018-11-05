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يفتح ملعب بتروسبورت أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الزمالك وحرس الحدود في الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز 2018-2019، وذلك يوم الإثنين 5 نوفمبر2018 ميلاديًا، الموافق 27 صفر 1440 هجريًا.





سيدخل الفارس الأبيض هذا اللقاء وهو قادم من فوز غالي على وادي دجلة، في الدوري، بنتيجة كبيرة وهي أربع أهداف مقابل هدف، ويحتل الأبيض المركز الأول برصيد 20 نقطة، بعد أن فاز في 6 مباريات وتعادل في إثنين وتلقى هزيمة في مباراة وحيدة، وسيسعى أولاد ميت عقبة لخطف الثلاث نقاط من هذا اللقاء، ليستمرعلى الصدارة .

يلا شوت | بث حي | ماتش الزمالك | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر| On Sport

على الجانب الآخر حرس الحدود، يحتل المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، بعد 11 جولة، فاز في ثلاث مباريات وتعادل في إثنين بينما تلقى 6 هزائم، وسيدخل هذه المواجهة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية، والخروج بنقطة واحدة من المباراة على أقل تقدير





سيغيب عن الزمالك محمود حمدي الونش بسبب إصابته بتمزق في العضلة الضامة، بالإضافة إلى الجناح الأيسر بهاء مجدي، وسيفتقد الفريق محمد عبد الغني الذي تلقى بطاقة حمراء في مباراة وادي دجلة، وستكون كل العناصر متاحة أمام المدرب كريتسيان جروس .

يلا شوت | بث حي | ماتش الزمالك | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر| On Sport

سيبدأ السويسري بنفس طريقته المعتادة منذ انطلاقة الموسم، ومن المتوقع أن يدفع بمحمد عبد السلام ومحمود علاء في قلب الدفاع لاستمرار إصابة الونش، وغياب عبد الغني، وأيضًا سيدفع بمحمد عبد السلام بدلًا من محمد عبد الغني الغائب للإيقاف، وسيعتمد على أحمد أبو الفتوح في حال تأكد غياب بهاء مجدي .





التشكيل | 4-2-3-1

محمود جنش أحمد أبو الفتوح - محمود علاء - محمد عبد السلام - حمدي النقاز طارق حامد - فرجاني ساسي محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن كابونجو كاسونجو