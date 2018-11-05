"العفو عن العقوبة بين الشريعة والنظام" يشارك في معرض الجزائر للكتاب

يشارك كتاب "العفو بين الشريعة والنظام" للمستشار خالد سعيد مساعد رئيس حزب "مصر الثورة"، بمعرض الجزائر الدولي للكتاب فى دورته الـ 23، والذي افتتح في 29 أكتوبر الماضي بالعاصمة الجزائر ويستمر نحو 10 أيام بمشاركة 1015 دار نشر و300 ألف كتاب، وستكون الصين ضيف شرف الدورة.

يشارك نحو ألف ناشر جزائري وأجنبي من 47 بلدا في الدورة 23 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب (سيلا) التي بدأت في 29 أكتوبر الماضي وتستمر حتى 10 نوفمبر الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة مع اختيار الصين كضيف شرف.