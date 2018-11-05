تعرف على عيوب السيارات ذاتية القيادة

هناك مجموعة من العيوب الموجودة في السيارات ذاتية القيادة لا يفضلها البعض على الرغم من أنها موفرة للوقت وتعمل على انخفاض الوفيات، وتتمثل في التالي:-





الشعور بالوحدة

عندما لا تحتاج إلى القيادة، لن تحتاج حتى إلى النوافذ، وأشار الخبراء إلى أن بعض نماذج السيارات التى لا تعمل بدون سائق تأتى بتصميم مغلق، وعندما تمر دون رؤية أى شخص أو أى شيء، فإن هذا يولد عزلة اجتماعية.





غياب الخصوصية

السيارات التى تعمل بدون سائق، عبارة عن أجهزة كمبيوتر قوية على عجلات، بالإضافة إلى أجهزة استشعار، من الداخل والخارج، وستعمل على تفريغ البيانات ليس فقط من أجل قيادة السيارة، ولكن من أجل تحقيق الدخل فى وقت لاحق.

فإذا طلبت شراء سيارة روبوتية من Google، فلن يقتصر الأمر على تحصيل رسوم منك مقابل ذلك فحسب، بل ستتمكن الشركة أيضًا من معرفة المكان الذى تذهب إليه.





الحوادث