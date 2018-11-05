مؤشر البحرين يصعد 0.05% بختام جلسة اليوم





تمكنت بورصة البحرين من تسجيل الصعود الثاني على التوالي، خلال تعاملات اليوم الاثنين الذي يعد ثاني يوم في الأسبوع الحالي.





ارتفع سوق البحرين المالي، خلال التعاملات الصباحية ليوم الاثنين، مدفوعاً بـ4 أسهم.





وصعد المؤشر العام بنسبة 0.05%، إلى مستوى 1315.53 نقطة، رابحاً نحو 0.67 نقطة.





وارتفع سهم مصرف السلام بنحو 3.12%؛ ليقود قطاع البنوك للصعود 0.02% في تلك اللحظات.





كما ارتفع البحرين للملاحة 1.37%، والبحرين للأسواق الحرة 0.69%؛ ليرتفع قطاع الخدمات بنحو 0.23%.





في السياق ذاته، ربح سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.86%؛ ليدفع قطاع الصناعة للارتفاع بنسبة 0.84%.





وجرى تداول 4.92 مليون سهم، بقيمة 1.13 مليون دينار بحريني عبر تداول 88 صفقة.











