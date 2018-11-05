رابط تابع شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود |بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود|لايف .. يلا شوت   

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تترقب جماهير القلعة البيضاء فى السابعة مساء اليوم الاثنين الموافق 5 / 11 / 2018 مباراة الزمالك وحرس الحدود على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الأسبوع الـ 13 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز .





الزمالك الأكثر فوزا أمام حرس الحدود

أقيمت مباراة الزمالك وحرس الحدود 34 مرة سابقة ويتفوق الأبيض فى عدد الانتصارات خلال المواجهات المباشرة برصيد 19 فوز بينما نجح الفريق العسكرى فى هزيمة الزمالك خلال 9 مواجهات فيما انتهت 6 مباريات بالتعادل منها 5 مباريات حسمها التعادل الإيجابى ومباراة وحيدة انتهت بالتعادل السلبى .

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دائما ما تشهد مباراة الزمالك وحرس الحدود تسجيل أهداف حيث لم يحسم التعادل السلبى سوى مباراة وحيد ويتفوق الفريق الأبيض فى عدد الأهداف المسجلة فى شباك الحدود برصيد 52 هدفا، فيما سجل الفريق العسكرى 36 هدفا فى الشباك البيضاء.









عمرو زكى وعبد الغنى الهدافين

يتقاسم الثنائى عمرو زكى مهاجم الزمالك الأسبق و أحمد عبد الغنى مهاجم الحرس الأسبق لقب هداف المواجهات المباشرة بين الزمالك وحرس الحدود برصيد 4 أهداف لكل لاعب.

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عبد الواحد وعبد الملك الأكثر مشاركة

يتربع عبد الواحد السيد على عرض أكثر اللاعبين مشاركة فى مباريات الزمالك وحرس الحدود بعدما تولى حراسة العرين الأبيض خلال 15 مباراة بينما يعد أحمد عيد عبد الملك لاعب الحرس والزمالك الأسبق الأكثر مشاركة فى تاريخ الفريق العسكرى أمام القلعة البيضاء برصيد 10 مباريات.

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15 لاعبا مثلوا الزمالك وحرس الحدود

لعب 16 لاعبا فى صفوف ناديى الزمالك وحرس الحدود على مدار تاريخ الناديين أبرزهم عبد الحميد بسيونى وأحمد عيد عبد الملك وأحمد حسن مكى وهانى سعيد وأحمد سمير وإسلام الشاطر وكان آخر لاعبى القلعة البيضاء السابقين المنضمين لصفوف الحرس هو إبراهيم عبد الخالق لاعب الوسط المنضم للفريق العسكرى حديثا قادما من الإسماعيلى .





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