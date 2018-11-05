zamalek live .. مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر يلا شوت | بث حي | كورة لايف | كورة اون لاين | Bein Match
الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:58 معمرو عادل
zamalek live .. مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر يلا شوت | بث حي | كورة لايف | كورة اون لاين | Bein Match
من ناحية أخري، واصل طارق حامد لاعب وسط الفريق تدريباته التاهيلية بالجري حول الملعب، تحت إشراف أيمن عبد العزيز في إطار البرنامج التاهيلي له بسبب الإصابة بشد عضلي.
وتغيب لاعب وسط الزمالك، عن مباراة الفريق الخميس الماضى أمام وادى دجلةأيضًا، لتعرضه للاصابة خلال المعسكر الخاص بالمباراة.
zamalek live .. مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر يلا شوت | بث حي | كورة لايف | كورة اون لاين | Bein Match
وحرص السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك، على تقليل الحمل البدنى للاعبين خلال مران، اليوم السبت، خوفا من الارهاق والإجهاد، فى ظل ضغط المباريات في الوقت الحالي، وهو ما جعل المدير الفنى يفضل تقليل الأحمال البدنية.
zamalek live .. مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر يلا شوت | بث حي | كورة لايف | كورة اون لاين | Bein Match
وركز "جروس" خلال المران على تدريبات الكرة، كما منح الرباعي محمد ابراهيم ومصطفى فتحى ومحمود عبد العاطى دونجا ومحمد عبد السلام، راحة من التدريبات الجماعية للفريق، بعد مشاركتهم فى مباراة فريق 97 أمام المقاولون العرب.
وبمشاركة الرباعي.. فاز "زمالك 97" على فريق المقاولون العرب 3 – 2، سجل محمد إبراهيم هدفين ومصطفى فتحى هدفًا.
zamalek live .. مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر يلا شوت | بث حي | كورة لايف | كورة اون لاين | Bein Match
وحرص الجهاز الفني على متابعة لقاء المقاولون ومراقبة بعض اللاعبين الشباب للوقوف على مستواهم واختيار أفضل العناصر للتواجد مع الفريق الأول في الفترة المقبلة.
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