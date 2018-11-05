شاهد الزمالك الآن | أون سبورت HD | بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري اتش دي | كورة ستار | kora star





سيخوض النادي الأبض مباراة حرس الحدود بتشكيل مكون من محمود جنش فى حراسة المرمى وأحمد أبو الفتوح ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش وحمدى النقاز وفرجانى ساسى ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وإبراهيم حسن ومحمود كهربا وكاسونجو.





شاهد الزمالك الآن | أون سبورت HD | بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري اتش دي | كورة ستار | kora star





يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم منتشيا بفوزه الذي حققه مؤخرا على وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدفين، والتي شهدت أداءا مميزا للاعبي الأبيض، ويسعى الزمالك للحفاظ على قمة الدوري حيث يحتل الفارس الأبيض صدارة الدوري برصيد 20 نقطة من 9 مباريات خاضها بعدما فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة وحيدة .





شاهد الزمالك الآن | أون سبورت HD | بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري اتش دي | كورة ستار | kora star





ويفتقد الزمالك في مباراة اليوم لجهود الثنائي محمد عبد الغني مدافع الفريق والذي تعرض للطرد في المباراة الأخيرة، وبهاء مجدي الظهير الأيسر والذي يعاني من إصابة عضلية.





شاهد الزمالك الآن | أون سبورت HD | بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري اتش دي | كورة ستار | kora star





على الجانب الأخر يدخل فريق الحرس مواجهة اليوم بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية خاص في ظل حاجة الفريق للمزيد من النقاط للخروج من النفق المظلم، حيث يحتل الفريق المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.





شاهد الزمالك الآن | أون سبورت HD | بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري اتش دي | كورة ستار | kora star





التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من:محمود جنش- أحمد أبو الفتوح - محمود علاء - محمد عبد السلام - حمدي النقاز- طارق حامد - فرجاني ساسي- محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن- كابونجو كاسونجو.





شاهد الزمالك الآن | أون سبورت HD | بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري اتش دي | كورة ستار | kora star





بينما سيدفع طارق العشري بتشكيل مكون من:أحمد السعدني-عمر سعد - عبد الله جمعة - محمد عبد الفتاح - محمد الشبيني-مصطفى جمال - خالد سامي - بوزاس فاسيليوس-بامبا ليسيان - إيدو موسيس- حمادة نصر.





شاهد الزمالك الآن | أون سبورت HD | بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري اتش دي | كورة ستار | kora star





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت.





شاهد الزمالك الآن | أون سبورت HD | بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري اتش دي | كورة ستار | kora star