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رغم الانجازات مع زيدان .. كارفخال يختار لوبيتيجي كأفضل مدرب بالنسبة له

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:58 م
رغم الانجازات مع زيدان .. كارفخال يختار لوبيتيجي كأفضل مدرب بالنسبة له
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أحمد عصام
 

عبر داني كارفخال الظهير الأيمن لنادي ريال مدريد الإسباني، عن حزنه بعد رحيل جولين لوبيتيجي مدرب الفريق السابق، والذي رحل عن الملكي بعد هزيمة الفريق بخماسية أمام برشلونة.


وقال كارفخال في تصريحات صحفية : "بالنسبه لي أفضل مدرب تدربت معه هو جولين لوبتيجي، أنه مدرب عظيم وقضيت معه فترة رائعة بالمنتخب".


يذكر أن لوبيتيجي تعاقد لتدريب ريال مدريد قبل كأس العالم 2018، وقرر الاتحاد الاسباني إقالته من تدريب المنتخب بعد ذلك، ووصفه بعدم احترام تعاقده مع إسبانيا".

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