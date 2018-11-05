رغم الانجازات مع زيدان .. كارفخال يختار لوبيتيجي كأفضل مدرب بالنسبة له

عبر داني كارفخال الظهير الأيمن لنادي ريال مدريد الإسباني، عن حزنه بعد رحيل جولين لوبيتيجي مدرب الفريق السابق، والذي رحل عن الملكي بعد هزيمة الفريق بخماسية أمام برشلونة.





وقال كارفخال في تصريحات صحفية : "بالنسبه لي أفضل مدرب تدربت معه هو جولين لوبتيجي، أنه مدرب عظيم وقضيت معه فترة رائعة بالمنتخب".



