مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم اون لاين بث مباشر | Shoot
الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:55 م
مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم اون لاين بث مباشر | Shoot
يضع الجهاز الفني لفريق الزمالك، كل تركيزه حاليًا في لقاء حرس الحدود المقرر له يوم الاثنين القادم ببطولة الدوري، بحثًا عن مواصلة الانتصارات والسير بخطى ثابتة والبقاء في صدارة الترتيب لأهمية ذلك من الناحية المعنوية والنفسية والحفاظ على المسيرة المميزة للفريق على كافة الجوانب.
ويعلم لاعبو الزمالك أيضًا أن البقاء في الصدارة يضمن لهم الحصول على المكافآت المالية بشكل منتظم وعدم تعرضهم لأية عقوبات أو خصومات لذلك لا بديل عن الفوز على حرس الحدود من كل الجوانب، لاسيما وأن الفريق يخوض كل مبارياته ببطولة الدوري بمثابة كئوس ولا بديل عن حصد النقاط الثلاث.
مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم اون لاين بث مباشر | Shoot
وجاءت المفاجأة السارة لفريق الزمالك قبل لقاء حرس الحدود والمتمثل في اقتراب لحاق محمود عبد الرحيم "جنش" حارس المرمى من المواجهة القادمة بعد غيابه عن لقاء وادي دجلة الأخير للإصابة، ليمنح فرصة لمشاركة عماد السيد بدلًا منه في التشكيلة الأساسية للفريق.
مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم اون لاين بث مباشر | Shoot
وشارك "جنش" فى التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم السبت على ملعب النادى، استعدادا لمواجهة فريق حرس الحدود، بعد تعافيه من الاصابة كدمة الركبة التى حرمته من المشاركة فى مباراة وادى دجلة، التى أقيمت الخميس الماضى، وانتهت بفوز الفارس الأبيض 4 – 2.
مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم اون لاين بث مباشر | Shoot
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