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برشلونة يستهدف التعاقد مع مدافع أرسنال في يناير

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:55 م
برشلونة يستهدف التعاقد مع مدافع أرسنال في يناير
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أحمد عصام
 

يستهدف نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع المدافع الفرنسي كوسيلني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.


وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة ‏موندو ديبورتيفو، إن مدافع ارسنال كوسيلني هدفاً لبرشلونة بجانب مدافع تشيلسي ديفيد لويز.


يذكر أن كوسيلني قد تعرض لإصابة قوية مع الجانرز في شهر مايو الماضي، حيث لم يعود حتي الآن للمشاركة مع أرسنال في المباريات.

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