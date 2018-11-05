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ويستضيف الزمالك نظيره حرس الحدود بملعب استاد بتروسبورت، ضمن الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز، في الساعة السابعة مساء.

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ويتصدر الزمالك ترتيب جدول المسابقة برصيد 20 نقطة من 9 مباريات، بينما يأتي حرس الحدود في المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط من 12 مباراة.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش".

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

ثلاثي وسط الهجوم: محمود عبدالمنعم "كهربا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – إبراهيم حسن.

خط الهجوم: كابونجو كاسونجو. يلا كورة اون لاين | مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود مباشر | اونلاين On Sport | شاهد ماتش الزمالك الآن | يلا شوت واستعاد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك لمحمود عبدالرحيم "جنش" حارس الفريق، بجانب الثنائي طارق حامد ومحمود حمدي "الونش".

ويغيب بهاء مجدي المدافع الأيسر عن قائمة الفريق خلال مباراة حرس الحدود بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، وبالتالي يتجه جروس للإستعانة بأحمد فتوح بدلا منه.

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قد يجري الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس 4 تعديلات على تشكيلته الأساسية أمام حرس الحدود من أجل مواصل الإبتعاد بصدارة الدوري الممتاز الموسم الحالي.