نادى ام فى بى يتربع على عرش الجمباز المصرى

حققت فرق الجمباز الفني و الإيقاعي لنادي أم فى بى للجمباز طفرة هائلة فى بطولة الجمهورية الأولى ، بالحصول 57 ميدالية متنوعة بواقع 23 ميدالية ذهبية و12 ميدالية فضية و22 ميدالية برونزية ، فى سابقة لم تحدث من قبل فى تاريخ النادى .

ويتوقع الجهاز الفنى بقيادة منال الشلقانى تحقيق إنجازات أكبر في البطولات المقبلة ، حيث أن نادي أم فى بى يسير على خطوات ثابتة ومدروسة لتحقيق هدف التربع على عرش الجمباز المصري ، لانه يضم أفضل الخبرات في مجال الجمباز على مستوى الجمهورية بدا من منال الشلقاني مؤسسة اللعبة فى النادى ولاعبة جمباز سابقة وحكم دولي وعضو مجلس إدارة للاتحاد سابقا وحاليا عضو المكتب التنفيذي لدول حوض البحر المتوسط ، إلى المدير الفني مي كرم التي تقود تدريبات الفرق وهي لاعبة منتخب مصر سابقا وبطلة مصر وأفريقيا وخرج من تحت إيديها كثير من لاعبات منتخب مصر.

وبطلات الانجاز كل من لاعبات النادي حبيبة حسن عادل التى حصلت على المركز الثاني فردي عام على مستوى الجمهورية واللاعبة تاليا بهاء الدين على المركز الثالث فردي عام على مستوى الجمهورية.