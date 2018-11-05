ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مؤشر"تاسي" يتراجع 0.6% بختام التعاملات

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:48 م
مؤشرتاسي يتراجع 0.6% بختام التعاملات
طباعة
نيفين سمير
 
أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، تعاملاته بجلسة اليوم الاثنين، باللون الأحمر ليواصل الهبوط للجلسة الثالثة على التوالي؛ وسط تراجع 15 قطاعا من بينها البنوك والاتصالات والمواد الأساسية، فيما خالف مؤشر السوق الموازي- نمو أداء المؤشر الرئيسي بالسوق ليحافظ على مكاسبه محققا الارتفاع الثالث بالختام.

وارتفعت التداولات بالسوق الرئيسي إلى 2.93 مليار ريال بتعاملات اليوم، مقارنة بـ 2.45 مليار ريال بالجلسة الماضية، وذلك بالتداول على 138.68 مليون سهم، مقابل 117.11 مليون سهم بجلسة الأحد.

 
المزيد عن: شركات البورصة ختام تعاملات البورصة تعاملات البورصة بداية تعاملات البورصة الرقابة المالية البورصة ارباح البورصة اخبار البورصة اليوم اخبار البورصة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
هيديرسفيلد تاون
-
x
22:00
-
فولهام
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
-
x
19:00
-
حرس الحدود
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/5/2018 4:20:09 PM