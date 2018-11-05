مؤشر"تاسي" يتراجع 0.6% بختام التعاملات

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، تعاملاته بجلسة اليوم الاثنين، باللون الأحمر ليواصل الهبوط للجلسة الثالثة على التوالي؛ وسط تراجع 15 قطاعا من بينها البنوك والاتصالات والمواد الأساسية، فيما خالف مؤشر السوق الموازي- نمو أداء المؤشر الرئيسي بالسوق ليحافظ على مكاسبه محققا الارتفاع الثالث بالختام.





وارتفعت التداولات بالسوق الرئيسي إلى 2.93 مليار ريال بتعاملات اليوم، مقارنة بـ 2.45 مليار ريال بالجلسة الماضية، وذلك بالتداول على 138.68 مليون سهم، مقابل 117.11 مليون سهم بجلسة الأحد.