يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود مباشر (On live) عبر اون سبورت HD | Bein match بين ماتش





وقال الموقع الرسمي للزمالك إن مجلس إدارة النادي "قام بإرسال خطابات إلى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والشركات التي تتعامل مع شركة بريزينتيشن ليؤكد فسخ تعاقد الزمالك مع الشركة لعدم وفائها بالتزامات العقد مع القلعة البيضاء".

يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود مباشر (On live) عبر اون سبورت HD | Bein match بين ماتش

أبلغ نادي الزمالك شركة بريزنتيشن رسميا بفسخ التعاقد معها، حيث كانت الشركة الراعية لاتحاد الكرة والأهلي موكلة بتسويق الحقوق الإعلانية للأبيض في أكتوبر الماضي.





وأصدر الأبيض بيانا قال فيه: "أرسل نادى الزمالك ، أمس الاثنين الموافق 22 – 10 – 2019 خطابا رسميا الى محمد كامل رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب والممثل القانوني للشركة المصرية لخدمات إعلانات الأقاليم (بريزنتيشن) لإخطاره بفسخ التعاقد مع الشركة الحاصلة على حقوق الاستغلال الإعلاني الحصري للنادي"

يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود مباشر (On live) عبر اون سبورت HD | Bein match بين ماتش

وفي خطاب مطول، سرد الزمالك 9 أسباب لفسخ التعاقد بينها "تحيز الشركة للأهلي".

أعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي عن وصول خطاب رسمي للنادي من حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالموافقة رسميا على إذاعة مباراة الزمالك وحرس الحدود عبر قناة الحدث اليوم.