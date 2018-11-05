السيسي عن اختيار طلاب البرنامج الرئاسي: لا مجال للمجاملة والخواطر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه كان مُصرًا أن يأتي بكوادر لتدريب طلاب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة من الخارج، مخاطبًا الدكتورة رشا راغب مديرة البرنامج: "اوعي تزعلي".

وأشار "السيسي"، خلال جلسة "كيف نبني قادة المستقبل" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، اليوم الإثنين، إلى أنه طالما الأمر يتعلق باختيار قادة للمستقبل، فليس هناك مجاملة أو خواطر بل قسوة شديدة؛ لضمان حسن الاختيار".





وأضاف "السيسي": "أوعوا نهدر الفكرة لازم ننتقي ونختار الأفضل".

وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم في دورته الثانية مساء السبت من أرض السلام شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من زعماء وقادة العالم، و52 وفد رسمي، ومشاركة 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم.