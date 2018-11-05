رئيس "الوفد" يتفقد آخر مراحل عمليات تطوير المقر الرئيسى لبيت الأمة

تفقد المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، آخر مراحل عمليات التطوير الداخلى بالمقر الرئيسي لبيت الأمة ببولس حنا، ورافقه الدكتور هانى سرى الدين سكرتير عام الوفد، وعدد من القيادات الوفدية منهم النائب الوفدي عمرو أبو اليزيد، وطارق سباق، وإبراهيم الشريف.





وقال أبوشقة فى تصريحات له، إن الحزب يشهد تطويراَ مستمراَ سواء على الجانب التنظيمي أو الإداري أو التجديدات والتطورات، التى تتم على قدم وساق من خلال فنين متخصصين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة.





جدير بالذكر أن المرحلة الأولى انتهت من تجديد وتطوير المقر الرئيسى للحزب، حيث شملت التطوير الخارجى للمبنى والأسوار والأبواب واللاند سكيب.



