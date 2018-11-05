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محافظ بورسعيد ينجح في إنهاء أزمة الضرائب للنادي المصري

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:30 م
محافظ بورسعيد ينجح في إنهاء أزمة الضرائب للنادي المصري
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نيرة الجابري
 
نجح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في فك الحجز على أرصدة النادي المصري بعد لقائه مع رئيس مصلحة الضرائب، والذي سبق وقرر توقيع الحجز عليه بسبب مديونياته المتأخرة والتي تبلغ قيمتها 6 ملايبن و300 ألف جنيه منذ 1955.

وقام رئيس مجلس المصري بسداد 300الف جنيه وتم الاتفاق علي جدولة المبلغ بسداد 150الف جنيه شهريا.
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