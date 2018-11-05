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بي إم دبليو تختبر سيارة "X6 M "الجديدة على الحلبة (فيديو)

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:29 م
بي إم دبليو تختبر سيارة X6 M الجديدة على الحلبة (فيديو)
بي إم دبليو X6 M
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 شوهدت سيارة بي ام دبليو المنتظرة X6 M الجديدة وهي تدور على الحلبة، وتحت التويهات الكثيفة لا يمكن أن نخمن شكل السيارة النهائي، نعلم أنها ستكون شرسة ومميزة بعناصر رياضية تشمل الواجهة الأمامية وأقواس العجلات والتطعيمات الداكنة، إلا أن بي إم دبليو تبدو مستعدة لتمييز سياراتها بتفاصيل خاصة أكثر من أي وقت مضى.

ستحمل X6 M محرك 4.4 لتر ينتج ما لا يقل عن 600 حصان لتقف كمنافس رئيسي ووحيد لمرسيدس AMG GLE 63 كوبيه، وستصل X6 M في نهاية 2019 كموديل لـ2020.

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