مؤمن زكريا يعلق على استبعاده أمام الترجي ويهدد بالرحيل عن الأهلي (صورة)

رد مؤمن زكريا صانع ألعاب النادي الأهلي على استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وكتب مؤمن زكريا عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "‏مش مشكله انا الوحيد بره القائمة وبرضه ورا الفريق لغايه 9 نوفمبر فى رادس هروح أشجع وبعدها ربنا يسهلها للجميع".





كان باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي قد استبعد مؤمن زكريا من قائمة مباراة الإياب أمام الترجي التونسي.











