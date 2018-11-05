إيران تعلن عن منظومة صاروخية ومدفعية مضادة للأهداف الجوية

كشف الجيش والحرس الثوري الإيرانيان، اليوم الإثنين، عن منظومة مدفعية وصاروخية جديدة مضادة للأهداف الجوية، خلال المناورات المشتركة للدفاع الجوي الإیراني "الولاية 97".





وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أزيح الستار، اليوم الاثنين، عن المدفع المضاد للجو "سراج" من عيار 35 ملم، خلال المناورات المشتركة للدفاع الجوي الإيراني.





وأفادت الوكالة، أن هذا المدفع المضاد للأهداف الجوية يستخدم قذائف مطورة، ويتضمن رادارا ومنظومة بصرية جديدة، ومن الخطط التي نفذت في المناورات المشتركة لضرب الأهداف الجوية، استخدام عدد كبير من منظومات المدفعية المضادة للأهداف للجو إلى جانب المعدات الصاروخية.





وأشارت الوكالة إلى أنه بإمكان منظومة الدفاع الجوي "سراج" كشف وضرب الأهداف الجوية، ومنها الأشياء الطائرة الصغيرة.





وأردفت وكالة فارس أن، منظومة "3 خرداد" المضادة للجو أطلقت صاروخا من طراز "صياد" في مناورات "الولاية" الإيرانية، التي بدأت صباح اليوم في مناطق واسعة من إيران.





واستطاع صاروخ "صياد" الذي أطلقته المنظومة المضادة للأهداف الجوية في سلاح الجو فضاء التابع للحرس الثوري، إصابة الطائرة الافتراضية المعادية.





وأزيح الستار عن منظومة "3 خرداد" الصاروخية المضادة للأهداف الجوية في عام 2014 في أثناء زيارة تفقدية قام بها قائد الثورة الإيرانية لمعرض سلاح الجوفضاء التابع للحرس الثوري، وكشف النقاب عن قدرة المنظومة في استهداف الطائرات المعادية من مسافة 50 كيلومترا.





وتستطيع المنظومة إصابة 4 أهداف وإطلاق 8 صواريخ من طراز "طائر" في وقت واحد، كما تم تركيب صاروخ "صياد" على المنظومة خلال الأعوام الأخيرة والذي استخدم في المناورات الأخيرة ويمتاز بدقة أكبر ومسافات أبعد مقارنة بالصاروخ السابق، كما يستخدم صاروخ صياد في منظومة "تلاش" المضادة للجو أيضا، بحسب وكالة فارس.



