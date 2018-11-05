"إنتل" تعلن عن معالجين جديدين من سلسلة Xeon
الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:25 م
أعلنت شركة إنتل ضمها معالجين جديدين لسلسلة معالجاتها المعروفة Xeon الأول بمسمى Cascade Lake وهو يعتبر من ضمن سلسلة الجيل الثاني لـ Xeon Scalable المتوقع أن تطلقها إنتل في النصف الأول من العام القادم، حيث تصفه الشركة بقوة الأداء وأنه صمم ليقوم بالمهام المحوسبة بسرعة
وكفاءة عاليتين، أما المعالج الأخر فهو Xeon E-2100 المصمم للأعمال الصغيرة والمتوسطة بهيئة معالج أحادي مزود بستة أنوية.
ويتميز معالج انتل المطور Cascade Lake باحتواءه على عدد من قنوات الذاكرة تفوق أي معالج آخر بالإضافة أن الوحدة يمكن ترقيتها لتصل لـ48 نواة لكل معالج و12 ذكراة وصول عشوائي DDR لكل مقبس توصيل، مع ذلك يعمل بتقنية التعلم العميق كونه مزود أيضاً بالذكاء الاصطناعي مما يوفر أداء سريع ومتقدم في معالجة الصورة بمعدل 17 مرة أسرع في الثانية الواحدة بالمقارنة مع معالج انتل Xeon Platinum وقت إطلاقه.
بينما معالج Xeon E-2100 يدعم أحمال العمل المتوافقة مع مستوى خوادم الادخال والتي تلبي احتياجات الأعمال الصغيرة والمتوسطة من حيث مشاركة البيانات عبر الشبكة وحماية البيانات والذاكرة والتحكم بآلية تسجيل الدخول للشبكة وغيرها، وهذا المعالج يعتبر متوفر من اليوم على عكس Cascade Lake المتوقع إطلاقه في العام القادم.
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