أمير طعيمة يعلق على إيقاف وليد أزارو

سخر الشاعر أمير طعيمة من مطالبة جماهير الزمالك إدارة النادي الأهلي بمعاقبة اللاعب التونسي وليد ازراو بعد اتهامه بادعاء الضرب والحصول على ضربات جزاء وهمية في المباراة الأهلي و الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا.





وكتب طعيمة :"جماعة الخير اللي مستنيين من الأهلي يعاقب ازارو و بيربطوا بين تحايله علي الحكم والمبادئ انتوا بتتكلموا بجد ؟ ممكن حد يقوللي حالة شهيرة عاقب فيها نادي لاعبه علي تحايله علي الحكم".





واضاف :" يعني الأرجنتين عاقبت مارادونا لما جاب جول بإيده في إنجلترا وكان خطوة مهمة لفوزها بكأس العالم ١٩٨٦، طب فرنسا عاقبت هنري لما سند الكرة بأيده وصنع هدف وصول فرنسا لكأس العالم ٢٠١٤، واعدلك ١٠٠ حالة كمان".





وتابع :"طب انت كزملكاوي مش عارف ان عندك كابتن فاروق جعفر أشهر لاعب في تاريخ مصر عمل ضربات جزاء وهمية وفيه فيديوهات بيتفاخر فيها بكده، هل سمعت ان الزمالك عاقبه مثلا يا جماعة خليكوا عاقلين بقي".





واختتم كلمته :"وللمرة التريليون اقسم بالله انا لا أهلاوي ولا زملكاوي ومن تعصبكم بقيت بشجع اَي فريق محلي ضد الفريقين، بس لما يبقي اَي نادي بيمثل مصر هشجعه ومرة اخيرة بمنتهى الحياد الحكم دبح الترجي بس خطأ ياما أندية مصرية شربت منه ويهمني البطولة تبقي مصرية مع احترامي الشديد للأشقاء التوانسة".