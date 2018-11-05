ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

وكيل "مشروعات البرلمان" يثني على جهود "الداخلية" في تصفية المُتورطين بحادث المنيا

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:25 م
وكيل مشروعات البرلمان يثني على جهود الداخلية في تصفية المُتورطين بحادث المنيا
أرشيفية
طباعة
إسلام شعراوي
 
أثنى النائب محمود سعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، على جهود وزارة الداخلية وتمكنها من تصفية 19 عنصرًا إرهابيًا من المتورطين في الحادث الإرهابي الذي استهدف عددا من المصريين في أثناء رحلتهم للصلاة في دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، لافتا إلى أن مصر دائما هى مقبرة للإرهابيين والإرهاب الذي يضرب العالم.


ووجه عضو مجلس النواب، التحية لوزارة الداخلية على جهودها الكبيرة، لسرعة الثأر لدماء المصريين الشرفاء وتصفية الخونة الإرهابيين منفذي حادث المنيا، مؤكدا أننا دائما نثق فى قدرات قوات الشرطة والقوات المسلحة فى حماية الأرض والشعب المصري كله، وتابع: "الشرطة المصرية دائما يقظة ولن تترك من أجرموا فى حق الوطن وقتلوا المواطنين المصريين الأبرياء، وكلنا ثقة أنها قادرة على تطهير كل شبر من أرض الوطن جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلحة العظيمة، فلهما منا كل الشكر والتقدير".

المزيد عن: النائب محمود سعد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
هيديرسفيلد تاون
-
x
22:00
-
فولهام
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
-
x
19:00
-
حرس الحدود
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/5/2018 2:30:01 PM