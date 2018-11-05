وكيل "مشروعات البرلمان" يثني على جهود "الداخلية" في تصفية المُتورطين بحادث المنيا

أثنى النائب محمود سعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، على جهود وزارة الداخلية وتمكنها من تصفية 19 عنصرًا إرهابيًا من المتورطين في الحادث الإرهابي الذي استهدف عددا من المصريين في أثناء رحلتهم للصلاة في دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، لافتا إلى أن مصر دائما هى مقبرة للإرهابيين والإرهاب الذي يضرب العالم.









ووجه عضو مجلس النواب، التحية لوزارة الداخلية على جهودها الكبيرة، لسرعة الثأر لدماء المصريين الشرفاء وتصفية الخونة الإرهابيين منفذي حادث المنيا، مؤكدا أننا دائما نثق فى قدرات قوات الشرطة والقوات المسلحة فى حماية الأرض والشعب المصري كله، وتابع: "الشرطة المصرية دائما يقظة ولن تترك من أجرموا فى حق الوطن وقتلوا المواطنين المصريين الأبرياء، وكلنا ثقة أنها قادرة على تطهير كل شبر من أرض الوطن جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلحة العظيمة، فلهما منا كل الشكر والتقدير".



