ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

هيئة الموانئ الكويتية: استئناف حركة الملاحة فى ميناء الشعيبة بعد توقفها

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:22 م
هيئة الموانئ الكويتية: استئناف حركة الملاحة فى ميناء الشعيبة بعد توقفها
هيئة الموانئ الكويتية
طباعة
وكالات
 
أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم الاثنين، استئناف حركة الملاحة البحرية فى ميناء الشعيبة بعد توقفها مؤقتا أمس لسوء الأحواء الجوية؛ وذلك بعد تحسن حالة الطقس.

وقالت المؤسسة- فى بيان صحفى اليوم- "إن استئناف حركة الملاحة فى ميناء الشعيبة تم بناء على الإفادات الميدانية من مديرى العمليات البحرية بتحسن مستوى الرؤية".

وكانت المؤسسة قد أعلنت أمس توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا فى ميناء الشعيبة بسبب سوء حالة الطقس بعد أن وصلت سرعة الرياح حينها إلى أكثر من 46 كيلو مترا فى الساعة، وتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 3 و5 أقدام.

المزيد عن: هيئة الموانئ الكويتية الكويت استئناف حركة الملاحة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
هيديرسفيلد تاون
-
x
22:00
-
فولهام
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
-
x
19:00
-
حرس الحدود
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/5/2018 2:30:07 PM