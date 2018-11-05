لم يتجاوزا الـ30 عاما.. قائمة بأصغر أثرياء العالم هذا العام

لكي تصنع ثورة ضخمة تحتاج لوقت وجهد معا وتسعى جاهدا لتحقيق ذلك، ومن هنا هناك أثرياء صنعو أهدافهم وكونوا لأنفسهم ثورة هائلة وأصبحوا من أصغر المليارديرات في العالم هذا العام، ولم يتجاوزوا الثلاثين عاما، اطلعوا على ما فعلوه لكي تحفزون أنفسكم وتصنعون مجدكم دون انتظار أحد:-





أولاً: هيو جروسفينور – المملكة المتحدة

على رأس قائمة أصغر أثرياء العالم، الذين لم يتجاوزوا عامهم الـ30، يتربع الشاب البريطاني «هيو جروسفينور»، واسمه الكامل «هيو ريتشارد لويس جروسفينور»، دوق «وستمنستر» السابع، ويبلغ من العمر 27 عامًا، من مواليد شهر كانون الثاني / يناير من العام 1991، وتقدّر ثروته التي ورثها عن عائلته بحوالي 13 مليار دولار أمريكي، كما أنه الآن رئيس شركة «جروسفينور» العقارية الشهيرة في المملكة المتحدة.





ثانيًا: بيرينا كي - الصين

المليادريرة الصينية «بيرينكا كي»، فتاة ثرية من «هونج كونج»، وتحتل المركز الثاني بقائمة أصغر الأثرياء في العالم، حيث إن ثروتها التي ورثتها عن عائلها تقدّر بـ2.8 مليار دولار أمريكي، وهي لا تزال بعمر الـ28 عامًا، صُنفت في العام 2014 كأصغر مليارديرة في العالم من مجلة «فوربس» العالمية، إذ كان عمرها في ذلك الوقت 24 عامًا، وهي الآن مديرة غير تنفيذية بشركة «لوجان العقارية».





ثالثًا: جوستاف ويتزو- النرويج

الشاب النرويجي «جوستاف ويتزو»، الملياردير الوسيم، والبالغ من العمر 25 عامًا فقط، وهو إلى جانب كونه عارض أزياء، فإنه رجل أعمال ناجح جدًا، حيث دخل العديد من مجالات الأعمال الأخرى، مثل العقارات والشركات الناشئة وغيرها، تقدّر ثروته بـ2.5 مليار دولار أمريكي، كان قد ورثها عن عائلته، واستطاع خلال تسلمه إدارة شركة «سالمار» لتصنيع الاستزراع السمكي في النرويج؛ أن يحقق مبيعات كبيرة للغاية، كما أنه يعتبر مالك أكبر مزرعة «سلمون» في العالم.





رابعًا: بوبي ميرفي – الولايات المتحدة الأمريكية

في المرتبة الرابعة من هذه القائمة الثرية والشابة، يوجد الشاب الأمريكي «بوبي ميرفي»، البالغ من العمر 29 عامًا، بثروة تقدّر بـ1.9 مليار دولار أمريكي، وعلى عكس الأثرياء السابقين، لم يرث «ميرفي» من عائلته أي مال، بل كوّن ثروته وجمعها بجهد ذاتي، فهو رئيس قسم التكنولوجيا في شركة «سناب شات» الشهيرة، كما أنه مؤسس ومشارك في هذه الشركة.





خامسًا: ألكسندرا أندريسن - النرويج

ألكسندرا أندريسن، سيدة أعمال ومليارديرة وفارسة نرويجية، تبلغ من العمر 22 عامًا، ولدت في العام 1996 في مدينة أوسلو بالنرويج، وتقدّر ثروتها بـ1.2 مليار دولار أمريكي، وكانت خلال العام 2016، قد نالت لقب أصغر مليارديرة بالعالم؛ إذ لم تكن حينها قد بلغت عامها الـ20، وقد حصلت «ألكسندرا» على ثروتها بعد أن ورثت برفقة شقيقتها «كاترينا»، التي تحتل المركز السادس في هذه القائمة، والدها الملياردير النرويجي «يوهان أندريسن»، صاحب شركة «فريد» القابضة المشهورة بصنع التبغ خلال العام 2007، بعد أن ترك لابنتيه ما نسبته 42.2% من حسابه المالي.





سادسًا: كاترينا أندريسن - النرويج

كاترينا أندريسن، شقيقة «ألكسندرا»، وهي أكبر من شقيقتها بأقل من عام واحد تقريبًا؛ إذ تبلغ من العمر 23 عامًا، وهي مع شقيقتها تعدان وريثتيْ الملياردير النرويجي «يوهان أندريسن»، كما ذكرنا سابقًا، وتقدّر ثروتها بـ1.2 مليار دولار أمريكي، مثل شقيقتها ألكسندرا، بعد أن حصلتا عليها من الإرث العائلي.





سابعًا: كارل هاجن - النرويج

يبدو أن للنرويج حصة الأسد من هذه القائمة، حيث يحتل المركز السابع فيها شاب نرويجي آخر، بلغ من العمر مؤخرًا 31 عامًا، وهو «كارل هاجن»، الذي تقدّر ثروته بـ1.1 مليار دولار أمريكي، كان قد ورثها من عائلته، وهو في الوقت الحاضر شريك في ملكية شركة «كانكا» الشهيرة في النرويج.





ثامنًا: كايلي جينر - الولايات المتحدة الأمريكية

نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية «كايلي جينر»، أصغر الأثرياء في هذه القائمة، بعمر 21 عامًا، كانت قد أتمتها في شهر آب / أغسطس الماضي 2018، والتي تعتبر بالوقت الحالي أغنى النساء في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب تصنيف مجلة «فوربس» مؤخرًا، وعلى الرغم من أنها لم تصل بعد لأول «مليار» لها، حيث تقدّر ثروتها الحالية بـ900 مليون دولار، فإن المجلة العالمية اعتبرت أنها في طريقها لتصبح أصغر مليارديرة في العالم قريبًا، كما أنها الآن هي المالكة الوحيدة لشركة مستحضرات التجميل «كايلي كوسميتيك Kylie Cosmetics» الشهيرة.





تاسعًا: جاستن بيبر - كندا

«جاستين بايبر»، مغني «بوب» و«آر أند بي»، وممثل وكاتب أغانٍ كندي، تقدّر ثروته بـ300 مليون دولار أمريكي، رغم أنه لم يتجاوز الـ24 عامًا من العمر، حيث ولد «بايبر» في 1 من شهر آذار / مارس في العام 1994، وبدأ الغناء في العام 2007، ويعتبر من الأثرياء الذين جمعوا ثرواتهم بأنفسهم وبجهد ذاتي؛ من خلال عمله في الفن.





عاشرًا: فرانسيس بين كوبان – الولايات المتحدة الأمريكية